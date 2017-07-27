Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 27 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Полиция задержала грабителей, обокравших черновицкого судью на 11 тысяч евро

27 июля 2017, 20:11
Полиция задержала грабителей, обокравших черновицкого судью на 11 тысяч евро

Злоумышленники дерзко ограбили голову Хозяйственного суда Черновицкой области Бориса Желика. Трое из них - участники добровольческих батальонов и проходили службу в АТО.

Еще в начале июля наглецы на рассвете ворвались в дом судьи, приложили к жене электрошокер, служителю Фемиды заклеили рот и под дулом Калашникова требовали деньги. Забрав 11 тысяч евро, злоумышленники скрылись. Сейчас все четверо дают показания. Жалуются, что мол после службы не смогли устроиться на работу. Но в полиции говорят, что все нападавшие не из бедных семей. Поэтому украденные деньги некоторые из наглецов успели положить на депозит!

Ограбления, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
Вот обгадили хорошую новость. Пусть бы так и осталось:Зловмисники зухвало пограбували голову Господарського суду Чернівецької області Бориса Желіка. Это класс! Ну а то что попались... Так только учатся.
лик 27.07.2017, 20:32 ответить

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab