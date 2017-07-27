Полиция задержала грабителей, обокравших черновицкого судью на 11 тысяч евро

Злоумышленники дерзко ограбили голову Хозяйственного суда Черновицкой области Бориса Желика. Трое из них - участники добровольческих батальонов и проходили службу в АТО.

Еще в начале июля наглецы на рассвете ворвались в дом судьи, приложили к жене электрошокер, служителю Фемиды заклеили рот и под дулом Калашникова требовали деньги. Забрав 11 тысяч евро, злоумышленники скрылись. Сейчас все четверо дают показания. Жалуются, что мол после службы не смогли устроиться на работу. Но в полиции говорят, что все нападавшие не из бедных семей. Поэтому украденные деньги некоторые из наглецов успели положить на депозит!