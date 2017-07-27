На побережье Средиземного моря уже выгорело около 4 тысяч гектаров лесов

Площадь лесных пожаров на юге Франции увеличилась до четырех тысяч гектаров. Со смертельно опасного региона уже эвакуировали 12 тысяч человек! Париж признал, что самостоятельно не может укротить огонь, поэтому обратился к своим соседям в ЕС с просьбой помочь тушить пламя.

Гасят страшное возгорание два десятка спецсамолётов и 4 тысячи пожарных. Уже 30 пожарных и полицейских обратились за медицинской помощью. Больше всего стихия свирепствует на острове Корсика, там уже эвакуировали сотни домов. Бешеный огонь туристы снимают на камеры. Местные жители говорят, ежегодно на Лазурном побережье что-то обязательно горит, но столь масштабного пожара давно здесь не видели.