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В Киеве состоялся молебен ко Дню Крещения Руси

27 июля 2017, 18:12
В Киеве состоялся молебен ко Дню Крещения Руси

После массового молебна на Владимирской горке паломники из разных уголков Украины и даже иностранные паломники вместе со священнослужителями понесли 11 чудотворных икон в Киево-Печерскую лавру. В молебне приняли участие несколько десятков тысяч верующих. За порядком следили более трех тысяч правоохранителей.

Далее в Лавре состоится ночное бдение. Поэтому для желающих поклониться святыням храм будет работать круглосуточно. А в следующем году состоится всеукраинское празднование по случаю тридцатилетнего юбилея возрождения Киево-Печерской лавры.

Общество, свідок

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