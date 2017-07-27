В Днепре рванул автомобиль с женщиной-водителем в салоне

Произошло это утром на проспекте Поля. После взрыва машина загорелась, свидетели помогли женщине выбраться из горящего "Опеля", вызвали скорую, пожарных и сообщили в полицию. 27-летняя водительница очень пострадала, у нее открытый перелом ноги, травма головы и многочисленные рваные раны. Взрывной волной задело и 70-летнюю бабушку, которая просто проходила рядом.

Полицейские говорят, в машину заложили самодельную взрывчатку, просто под место водителя. Вероятно, покушение совершили на женщину, чтобы ее муж рассчитался с долгами.