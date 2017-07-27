Во Львове вспоминают жертв Скниловской трагедии - крупнейшей катастрофы в истории авиационных шоу

Со дня Скниловской трагедии прошло уже 15 лет. 27 июля 2002 г. на аэродроме под Львовом собрались около 10 тысяч человек, чтобы посмотреть на фигуры высшего пилотажа украинских истребителей. И прямо во время шоу на зрителей упал СУ-27. После одного из трюков пилоты не смогли набрать высоту. Машина ударилась о дерево, задела еще один самолет и начала переворачиваться, буквально сметая зрителей!

Тогда, в страшном месиве, погибли 77 человек, из них - 28 детей. А ранения различной тяжести получили 250 зрителей! Десятки из них стали инвалидами. Сами же пилоты - полковники Владимир Топонарь и Юрий Егоров - успели катапультироваться. Они получили незначительные повреждения.

После расследования трагедии следователи пришли к выводу, что ее вызвали низкий профессионализм пилотов и ошибки при организации, подготовке и проведении авиашоу. Летчиков приговорили к 14 и 8 годам заключения. В общем, к ответственности привлекли 10 человек. Впрочем ни один своей вины так и не признал.