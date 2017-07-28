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Страшная засуха может оставить Рим без воды

28 июля 2017, 01:16
Страшная засуха может оставить Рим без воды

Рим уже завтра может остаться без питьевой воды. Все - из-за страшной засухи. Власти города рассматривают возможность ограничения потребления воды до восьми часов в день.

С начала года в Риме зафиксировали лишь 26 дождливых дней - втрое меньше, чем в прошлом году. Почти вся Италия в этом году страдает от недостатка осадков, а северные регионы Эмилия-Романья и Тоскана даже объявили региональное чрезвычайное положение из-за нехватки воды.

Катастрофы, свідок

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