Страшная засуха может оставить Рим без воды

Рим уже завтра может остаться без питьевой воды. Все - из-за страшной засухи. Власти города рассматривают возможность ограничения потребления воды до восьми часов в день.



С начала года в Риме зафиксировали лишь 26 дождливых дней - втрое меньше, чем в прошлом году. Почти вся Италия в этом году страдает от недостатка осадков, а северные регионы Эмилия-Романья и Тоскана даже объявили региональное чрезвычайное положение из-за нехватки воды.