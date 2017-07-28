В Одессе возле банка ограбили мужчину

Дерзкое вооруженное разбойное нападение в центре Одессы. Четверо в масках атаковали мужчину, который вышел с деньгами из банка. Прозвучало несколько выстрелов. Окна авто, в которое успел сесть пострадавший, разбили дубинками. И разбойники, и их жертва скрылись с места происшествия. Однако свидетели успели заснять нападение от начала до конца.



В банке, близ которого и произошло преступление, сообщить, какая сумма пропала и был ли пострадавший их клиентом - отказываются.