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В Одессе возле банка ограбили мужчину

28 июля 2017, 04:04
В Одессе возле банка ограбили мужчину

Дерзкое вооруженное разбойное нападение в центре Одессы. Четверо в масках атаковали мужчину, который вышел с деньгами из банка. Прозвучало несколько выстрелов. Окна авто, в которое успел сесть пострадавший, разбили дубинками. И разбойники, и их жертва скрылись с места происшествия. Однако свидетели успели заснять нападение от начала до конца.

В банке, близ которого и произошло преступление, сообщить, какая сумма пропала и был ли пострадавший их клиентом - отказываются.

Ограбления, свідок

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