Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 28 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Как Киев праздновал День крещения Руси

28 июля 2017, 04:59
Как Киев праздновал День крещения Руси

100 тысяч верующих из разных уголков Украины и из-за рубежа - в центре Киева. Паломники Украинской православной церкви пришли на Владимирскую горку поклониться чудотворным иконам, которые в течение месяца возили по городам Украины. После массового молебна их Крестным ходом понесли в Киево-Печерскую лавру.

Двери храма сегодня будут открыты всю ночь, чтобы все желающие могли бы помолиться иконам из разных уголков Украины. А все иконы повезут в родные обители уже завтра вечером.

Общество, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Фильм "Все побеждает любовь"
Фильм "Все побеждает любовь"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab