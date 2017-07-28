Как Киев праздновал День крещения Руси

100 тысяч верующих из разных уголков Украины и из-за рубежа - в центре Киева. Паломники Украинской православной церкви пришли на Владимирскую горку поклониться чудотворным иконам, которые в течение месяца возили по городам Украины. После массового молебна их Крестным ходом понесли в Киево-Печерскую лавру.



Двери храма сегодня будут открыты всю ночь, чтобы все желающие могли бы помолиться иконам из разных уголков Украины. А все иконы повезут в родные обители уже завтра вечером.