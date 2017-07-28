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Участник перестрелки в Днепре проведет в СИЗО два месяца

28 июля 2017, 05:46
Участник перестрелки в Днепре проведет в СИЗО два месяца

В СИЗО на 60 дней! Одного из подозреваемых в нашумевшей стрельбе в Днепре - Александра Лакиза - суд отправил за решетку. Мужчина уверял, что никого не убивал. Якобы приехал на деловую встречу без огнестрельного оружия. Говорит, услышав выстрелы, отобрал пистолет у нападавших и отстреливался в воздух. Тогда же и сам получил ранения. А первым открыл огонь адвокат Эдмонд Саакян, который в тот вечер отстаивал интересы брата.

Впрочем, судья не принял аргументы Лакиза, тем более что тот уже был осужден за разбой. И постановил отправить его в СИЗО до 23 сентября.

свідок, Суды, Убийства

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