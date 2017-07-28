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Саакашвили лишили гражданства Украины

28 июля 2017, 07:39
Саакашвили лишили гражданства Украины

Петр Порошенко лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили. Такое решение принял на основании доказательств, которые Государственная миграционных служба передала на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины.

Речь идет о неправдивых данных, которые Саакашвили указал перед получением украинского паспорта. А именно, скрыл сведения о своем аресте в Грузии. Саакашвили же заявил, что подаст апелляцию, но сделать это можно будет только после бумажной версии решения.

Общество, свідок

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