Готовьте зонты от ливней и неистового солнца

Очень жарко будет уже через несколько дней в Украине. Учитывая стремительное повышение температуры - в городах ограничат даже движение крупного транспорта.



Жарче всего будет на юге - там ожидают до 36 градусов тепла. В западных областях в тени температура достигнет 32 градусов. А вот на Востоке и в центре страны ожидают грозы. Правда, несмотря на дождь - столбик термометра не будет опускаться ниже отметки 33. Поэтому зонт понадобится чтобы прятаться как от дождя, так и от солнца.