100 тысяч верующих из разных уголков Украины и из-за рубежа пришли к Владимирской горке поклониться чудотворным иконам

Специально для молебна к памятнику Владимира Великого привезли 11 чудотворных икон. Святыни в течение месяца возили по городам Украины, чтобы паломники смогли им поклониться. Вел службу на Владимирской горке сам митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

После молебна 11 чудотворных икон вместе с образом Владимира Великого Крестным ходом понесли в Киево-Печерскую лавру.