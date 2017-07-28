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100 тысяч верующих из разных уголков Украины и из-за рубежа пришли к Владимирской горке поклониться чудотворным иконам

28 июля 2017, 15:08
100 тысяч верующих из разных уголков Украины и из-за рубежа пришли к Владимирской горке поклониться чудотворным иконам

Специально для молебна к памятнику Владимира Великого привезли 11 чудотворных икон. Святыни в течение месяца возили по городам Украины, чтобы паломники смогли им поклониться. Вел службу на Владимирской горке сам митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

После молебна 11 чудотворных икон вместе с образом Владимира Великого Крестным ходом понесли в Киево-Печерскую лавру.

Общество, свідок

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