Трое иностранцев похитили украинца в Виннице

Мужчина пригнал из-за границы трем гражданам Иордании BMW. Заплатили винничанину три тысячи долларов. На том и разошлись. Но уже через несколько месяцев иностранцы сказали, что машина их не устраивает. Поэтому деньги нужно вернуть.

По словам потерпевшего, он отдал им в течение нескольких месяцев гораздо большую сумму. Но во время очередной встречи молодые люди ошеломили - насчитали баснословные проценты за несвоевременную уплату! И сейчас сумма долга составляет уже 40 тысяч долларов. Аргументировать это решили силой. Затолкали парня в машину и вывезли в лесополосу.

После этого украинца отпустили. Он собирал средства несколько месяцев и постоянно отсрочивал встречу с бандитами. Но те выследили парня. Опять затолкали в автомобиль, привезли в квартиру, которую снимали, и закрыли внутри. Держали там, пока родной дядя их жертвы не отдал все, что имел, - 40 тысяч гривен и загранпаспорт племянника. Документ должен был гарантировать палачам выплату всей суммы. Но парень уже не выдержал и поехал писать заявление в полицию.

Чтобы схватить разбойников, спланировали спецоперацию. Задержали во время передачи вымышленного долга. Сейчас все трое - в изоляторе временного содержания. Свою вину категорически отрицают. Иностранцам инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса: вымогательство, незаконное лишение свободы и незаконное присвоение паспорта гражданина Украины.