Огромный пес погрыз и откусил ухо девушке в Нижнем Новгороде

Лицо Анастасии Вяловой еще напугано, тело ноет от боли. Рваными ранами, гематомами и разорванным ухом закончилась для женщины обычная вечерняя прогулка. На нее набросился огромный черный пес. Еще немного, и пес перекусил бы сонную артерию, а это неизбежная смерть! Маленькая дочь Анастасии могла бы остаться сиротой. А хозяину собаки на это чихать! Он не бросился помогать окровавленной женщине. Просто не спеша закрыл пса и попросил Настю уйти.

Очевидно, хозяин сумасшедшего пса очень не хотел огласки происшествия. Ведь на соседку, что побежала вызывать скорую пострадавшей, он тоже натравил собаку! Та едва убежала!

А починить ухо в местной больнице не смогли. Покусанной девушке предложили уколы против бешенства, и впоследствии она должна обратиться к пластическим хирургам. Между тем за причиненный вред хозяин собаки даже не извинился. Он закрылся в доме и даже участковому не открывет. За него говорит его мать. Оправдывается, что пес по сути еще щенок!

Агрессивный пес продолжает гулять без поводка и намордника. А рядом на велосипедах ездят дети, вероятно кто-то из них может стать его следующей жертвой. Ведь до Анастасии он покусал еще трех человек! Пока полицейские проводят проверку, все пострадавшие обратились в суд с коллективным иском. Требуют компенсации и усыпления собаки.