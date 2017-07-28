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Непогода не отпускает Киев

28 июля 2017, 18:13
Непогода не отпускает Киев

Киев накрыл страшный ураган! Столица всю ночь и даже еще сегодня утром вздрагивала от молний и грома, шквального ветра и невероятных ливней. Затопило не то, что подземные переходы, целые улицы плавали в воде, машины торчали, как поплавки.

Из-за ливня на Борщаговке обвалился грунт. В пропасть упали две машины, принадлежащие работникам СТО, расположенного неподалеку. Там не было специального места для парковки, только грунтовая насыпь. Лишь чудом никто не пострадал.

Катастрофы, Прочее, свідок

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