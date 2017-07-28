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Самолет с украинской регистрацией экстренно приземлился из-за гигантского града в Стамбуле

28 июля 2017, 19:07
Самолет с украинской регистрацией экстренно приземлился из-за гигантского града в Стамбуле

Льдины размером с мячи для гольфа разбили фюзеляж в передней части лайнера, содрали краску и смяли металл. Но, к счастью, пилоты смогли удачно приземлиться, и никто из пассажиров не пострадал. А у самолета турецких авиалиний во время грозы град разбил стекло в кабине пилотов! Десять человек - травмированы.

Сейчас аэропорты отменяют и откладывают рейсы. С перебоями ходят паромы проливом Босфор. Непогода парализовала движение и наземного транспорта. В Стамбуле не ходит метро, ​​затоплены улицы и подвалы. В домах в европейской части города сорвало крыши и выбило окна. Людям советуют по возможности не садиться за руль и пересиживать непогоду дома.

Здоровье, Катастрофы, Прочее, свідок

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Так літак турецький , чи український. Atlasglobal вже стала українська?
Валерій 28.07.2017, 19:23 ответить

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