Мужчина, на которого совершили дерзкое вооруженное нападение и ограбили в Одессе, нашелся и все отрицает

Несмотря на видеодоказательства преступления, жертва нападающих все отрицает, говорит, разбоя не было и никаких ценностей у него не отобрали. Мало того - мужчина не имеет претензий к нападающим, которые, кроме того, что стреляли, еще и разбили битами его машину. Писать заявление в полицию пострадавший не планирует.

Впрочем правоохранители все равно продолжают расследование и усиленно разыскивают четырех вооруженных и опасных злоумышленников. Правда, теперь дело квалифицируют как хулиганство, а не разбой. Сейчас уже известно, что нападавшие были на белом "Рено" с крадеными номерами.

Напомним, преступники с оружием напали на мужчину накануне, когда он только вышел из банка, и отобрали у него черную сумку, вероятно с деньгами.