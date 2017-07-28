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Хладнокровное убийство "по-пьяному" в Киеве - мужчина зарубил свою подружку

28 июля 2017, 21:13
Хладнокровное убийство "по-пьяному" в Киеве - мужчина зарубил свою подружку

Накануне парочка выпивала. Уже хорошо подвыпившие - начали ссориться. Горе-кавалер схватил топор и несколько раз ударил свою даму сердца. Удары пришлись на голову и туловище.

Изуродованное тело женщины полицейские нашли на балконе. Отрицать, что совершил страшное, изувер не стал, ведь вся его рубашка была в крови. Но рассказать, что именно произошло, он не смог, так как был очень пьян. Мужчину задержали.

свідок, Убийства

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