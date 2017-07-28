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На Ивано-Франковщине рванула автозаправка

28 июля 2017, 22:18
На Ивано-Франковщине рванула автозаправка

Произошло это, когда бензовоз сливал топливо в подземные баки. Тушить опасный объект приехали шесть пожарных машин. Работать было очень тяжело, ведь была угроза повторных взрывов. И у коломыйских спасателей нет ни одного прожектора, чтобы подсветить себе фронт работ. Вокруг горящей автозаправки собралась и куча зевак, которых совсем не пугало ни высокое пламя, ни дым. АЗС потушили только через 2 часа.

Погибших в чрезвычайном происшествии нет, двух работников заправки госпитализировали с ожогами рук.

Взрыв, Здоровье, Пожары, свідок

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