На Ивано-Франковщине рванула автозаправка

Произошло это, когда бензовоз сливал топливо в подземные баки. Тушить опасный объект приехали шесть пожарных машин. Работать было очень тяжело, ведь была угроза повторных взрывов. И у коломыйских спасателей нет ни одного прожектора, чтобы подсветить себе фронт работ. Вокруг горящей автозаправки собралась и куча зевак, которых совсем не пугало ни высокое пламя, ни дым. АЗС потушили только через 2 часа.

Погибших в чрезвычайном происшествии нет, двух работников заправки госпитализировали с ожогами рук.