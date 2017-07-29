Вооруженное нападение на семью совершено в Харькове

Дерзкое разбойное нападение в Харькове. Вооруженная банда ворвалась в дом, где жила большая семья. Сразу нейтрализовали мужчин и набросились на женщин. Только 13-летняя девочка успела спрятаться в шкафу.



Забрали драгоценности, которые сорвали с женщин, и большую сумму денег - более полумиллиона гривен. Валентина - частный предприниматель, в этот день как раз унесла из магазина кассу. Женщина уверена: преступников на нее кто-то навел.