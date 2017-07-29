На пограничном пункте на Львовщине водители набросились на патрульных

Водители против полицейских. На украинско-польской границе автомобилисты набросились на патрульных. А все потому, что копы не позволили водителям проехать без очереди.



На подъезде к украинско-польскому пропускному пункту Краковец в очереди выстроилось около полусотни автомобилей. Вдруг одна из машин на польской регистрации попыталась объехать очередь. Через час истекал пятидневный срок пересечения границы. Но патрульные не пустили наглеца. Тот начал ругаться и махать кулаками. А когда на хулигана надели наручники - освобождать мужчину бросились его двое родственников.