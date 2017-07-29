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Оригинальные традиции африканских похорон

29 июля 2017, 08:50
Оригинальные традиции африканских похорон

Поздравляю вас с покойником! Так принято говорить на похоронах в Гане. Там при погребении умершего родственники и друзья не унывают и не плачут, а наоборот - веселятся и радуются. А гроб с мертвецом вообще превращается в главный атрибут праздника - с гробом танцуют хореографы.

Вместо похоронного марша - диско, вместо траурных венков - зажигательные танцы. На похоронах в Гане плакать не только не принято - неприлично. В последний путь покойника провожают, как короля бразильского карнавала.

Общество, свідок

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