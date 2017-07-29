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Праздник в Киево-Печерской Лавре

29 июля 2017, 10:28
Праздник в Киево-Печерской Лавре

Сегодня православные христиане отмечают День крещения Киевской Руси-Украины. В этот же день церковь чтит память равноапостольного князя Владимира. По случаю большого праздника в Киево-Печерской Лавре на площади перед Успенским собором всю ночь служили литургию.

Все, кто не смог пройти крестным ходом по улицам Киева, пришли в Лавру на праздничное Богослужение утром. В этом году в столицу привезли одиннадцать чудотворных икон и старинных святынь.

Общество, свідок

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