Праздник в Киево-Печерской Лавре

Сегодня православные христиане отмечают День крещения Киевской Руси-Украины. В этот же день церковь чтит память равноапостольного князя Владимира. По случаю большого праздника в Киево-Печерской Лавре на площади перед Успенским собором всю ночь служили литургию.



Все, кто не смог пройти крестным ходом по улицам Киева, пришли в Лавру на праздничное Богослужение утром. В этом году в столицу привезли одиннадцать чудотворных икон и старинных святынь.