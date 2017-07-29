Британский принц оставил работу пилота ради государственных обязанностей

Принц Уильям становится ближе к королевскому престолу. Внук Елизаветы Второй увольняется с работы пилота санавиации. За рулем геликопетра он сидел последние два года. Работал по 9,5 часов в сутки. Спасал жизни, но сейчас вынужден больше заниматься семейными делами.



Уже осенью в школу идет сын - маленький Принц Джордж. Говорят и о том, что Уильям оставляет карьеру пилота, чтобы облегчить работу Королевы Елизаветы Второй. Неофициально таким образом она вместе с мужем медленно отходит от дел в пользу потомков.