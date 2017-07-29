Антитеррористические учения СБУ в Луцке

Перекрыт подъезды к городу, повсюду - люди в форме, бронежилетах и шлемах. На улицах Луцка полно автомобилей правоохранителей и чрезвычайников. Это продолжаются антитеррористические учения.



По легенде, в городе действуют две диверсионные группы. Благодаря оперативной информации сотрудники СБУ вышли на след террористов, но они успели захватить луцкий военный аэродром. Еще и взяли в плен трех заложников. Чтобы ликвидировать диверсантов на стратегическом объекте, привлекли всех силовиков.