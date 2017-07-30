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Сложный пожар тушили в столице

30 июля 2017, 03:45
Сложный пожар тушили в столице

В Киеве сегодня масштабно горело. Пылали склады с запчастями. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. С огнем боролись несколько часов. Все это время окрестности Печерского района были окутаны черным едким дымом.

Сложность тушения заключалась в том, что в помещении были легковоспламеняющиеся и горючие вещества, а также газовые и кислородные баллоны, которые периодически взрывались. Пожарные гидранты, которые были в ангаре, оказались неисправными. Лишь чудом никто не пострадал.

Пожары, свідок

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