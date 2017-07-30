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Взрыв в столичном доме - неизвестны ни причины, ни сроки реконструкции

30 июля 2017, 10:58
Взрыв в столичном доме - неизвестны ни причины, ни сроки реконструкции

Загадочный взрыв. В Киеве до сих пор не могут выяснить, почему рвануло в многоэтажке на улице Бурмистренко. Обломки окон, вещи и куски мебели разнесло на десятки метров. Покалечило даже припаркованные автомобили. Но главное - погиб человек. На пожилую женщину, в квартире которой и рвануло, упал потолок.

В дом, где произошел взрыв, никого не пускают. За несколько дней здесь только вставили стекла. Когда же возьмутся за реконструкцию - неизвестно. Поэтому люди, которых так тепло приняли в общежитии, просят одного - чтобы о них не забыли.

Взрыв, Общество, свідок

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