Появились новые подробности в громком деле о перестрелке в Днепре
30 июля 2017, 14:07
Напомню, кровавые разборки произошли в понедельник вечером. Прямо в центре города одна компания мужчин начали стрелять из автоматов, другая - отстреливалась. Как следствие - погибли двое мужчин, еще пятеро получили ранения, среди них - четверо нападавших.
Правоохранители констатируют: в показаниях фигурантов громкого дела много разногласий. Кто, в кого и из какого оружия стрелял - станет известно после изучения всех видеоматериалов и проведения многочисленных экспертиз. К тому жене всех стрелков задержали. По крайней мере, еще троих ищут.