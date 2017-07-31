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Двойная трагедия в Турции

31 июля 2017, 16:33
Двойная трагедия в Турции

По дороге на водопад на юге страны разбился автобус с туристами. Пострадали 26 человек. Всем уже оказана медицинская помощь. Украинцев, как подтвердили в консульстве, среди травмированных нет. По факту аварии ведется следствие.

А в курортном Бодруме стреляли в ночном клубе. Неизвестный убил официанта, ранил охранника и двух посетителей. Все - граждане Турции. Иностранцы, а их в заведении было до четырехсот, не пострадали. Стрелка допрашивают. Но мотив расправы на пляже до сих пор неизвестен. Среди раненых - жена известного турецкого певца и актера - Зейнеп Мохло. Пуля отлетела рикошетом и попала женщине в спину.

Драки и насилие, Здоровье, Катастрофы, свідок, Убийства

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