Двойная трагедия в Турции

По дороге на водопад на юге страны разбился автобус с туристами. Пострадали 26 человек. Всем уже оказана медицинская помощь. Украинцев, как подтвердили в консульстве, среди травмированных нет. По факту аварии ведется следствие.

А в курортном Бодруме стреляли в ночном клубе. Неизвестный убил официанта, ранил охранника и двух посетителей. Все - граждане Турции. Иностранцы, а их в заведении было до четырехсот, не пострадали. Стрелка допрашивают. Но мотив расправы на пляже до сих пор неизвестен. Среди раненых - жена известного турецкого певца и актера - Зейнеп Мохло. Пуля отлетела рикошетом и попала женщине в спину.