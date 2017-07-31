Черкащанку похитили и почти неделю держали в плену

В Черкассах правоохранители провели громкую спецоперацию и спасли похищенную женщину. Местную жительницу почти неделю держали в плену и били. Еще во время похищения злоумышленники толкнули жертву с лестницы. В результате она сломала несколько ребер и повредила легкие. О загадочном исчезновении сообщил ее отец. Правоохранители искали женщину в течение двух суток.

Вооруженную группу бандитов полицейские спецназовцы задерживали среди белого дня прямо в центре города. По словам полицейских, в момент задержания жертва была с похитителями. Ее в критическом состоянии доставили в больницу, где и прооперировали. Сейчас состояние пострадавшей стабильное, но впереди длительное лечение, говорят медики.

Всего в ходе спецоперации силовики задержали трех подозреваемых. Двух - в машине с пленницей, третьего - в квартире, где держали женщину. Личности арестованных и мотив преступления полиция еще выясняет. Одна из версий похищения 40-летней черкащанки - личная месть. Нынче открыто уголовное производство, в домах задержанных провели обыски, следственные действия продолжаются.