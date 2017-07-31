Мужчина под наркотиками устроил "танцы" на крыше авто

Средь бела дня в Днепре произошла стрельба. Водитель "Инфинити" остановился на светофоре. В машине вместе с ним были жена и полуторагодовалый ребенок. В это время переходили дорогу двое мужчин. Один вдруг вскочил на капот "Инфинити", а дальше влез и на крышу. Между водителем и неадекватом возникла драка, во время которой водитель вытащил травматический пистолет и выстрелил дебоширу в живот.

Патрульные сообщили: у абсолютно трезвого водителя есть разрешение на оружие. А вот мужчина, который решил устроить "танцы" на крыше авто, был под действием наркотиков. Его с легким ранением живота отвезли в больницу.