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Мужчина под наркотиками устроил "танцы" на крыше авто

31 июля 2017, 19:34
Мужчина под наркотиками устроил "танцы" на крыше авто

Средь бела дня в Днепре произошла стрельба. Водитель "Инфинити" остановился на светофоре. В машине вместе с ним были жена и полуторагодовалый ребенок. В это время переходили дорогу двое мужчин. Один вдруг вскочил на капот "Инфинити", а дальше влез и на крышу. Между водителем и неадекватом возникла драка, во время которой водитель вытащил травматический пистолет и выстрелил дебоширу в живот.

Патрульные сообщили: у абсолютно трезвого водителя есть разрешение на оружие. А вот мужчина, который решил устроить "танцы" на крыше авто, был под действием наркотиков. Его с легким ранением живота отвезли в больницу.

Драки и насилие, ДТП, Здоровье, Наркотики, свідок, Хулиганство

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