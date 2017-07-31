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Над Рейном остановилась канатная дорога с туристами

31 июля 2017, 21:47
Над Рейном остановилась канатная дорога с туристами

Экскурсия с умопомрачительными видами едва не завершилась трагически в Кельне. Вагончики с детьми и взрослыми зависли на большой высоте. Освобождали пленников аж 5 часов! Туристы очень испугались, но, к счастью, никто не пострадал.

Всего в плену оказалась сотня людей. Лишь немногим после приземления понадобилась помощь медиков и психологов, чтобы оправиться от пережитого. А вот причина поломки канатной дороги - до сих пор неизвестна.

Несчастные случаи, Прочее, свідок

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