Над Рейном остановилась канатная дорога с туристами

Экскурсия с умопомрачительными видами едва не завершилась трагически в Кельне. Вагончики с детьми и взрослыми зависли на большой высоте. Освобождали пленников аж 5 часов! Туристы очень испугались, но, к счастью, никто не пострадал.

Всего в плену оказалась сотня людей. Лишь немногим после приземления понадобилась помощь медиков и психологов, чтобы оправиться от пережитого. А вот причина поломки канатной дороги - до сих пор неизвестна.