Крупный пожар уничтожил часть урожая в Винницкой области

Все произошло прямо в разгар полевых работ. Чтобы укротить пламя, спасателям понадобилось полтора часа. К счастью, никто из работников не пострадал. Однако, огонь успел уничтожить более 4 гектаров пшеницы. По предварительным выводам - ​​вспыхнуло из-за окурка.

С началом жатвы, говорят спасатели, этот пожар стал самым масштабным в области, однако не первым. По меньшей мере 10 аналогичных возгораний уничтожили тонны урожая в разных районах. Но бед можно было избежать, если бы на полях соблюдали правила пожарной безопасности. Поэтому сейчас в регионе чрезвычайники начали массовые рейды, чтобы напомнить фермерам и крестьянам о последствиях халатности.