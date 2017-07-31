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Крупный пожар уничтожил часть урожая в Винницкой области

31 июля 2017, 22:39
Крупный пожар уничтожил часть урожая в Винницкой области

Все произошло прямо в разгар полевых работ. Чтобы укротить пламя, спасателям понадобилось полтора часа. К счастью, никто из работников не пострадал. Однако, огонь успел уничтожить более 4 гектаров пшеницы. По предварительным выводам - ​​вспыхнуло из-за окурка.

С началом жатвы, говорят спасатели, этот пожар стал самым масштабным в области, однако не первым. По меньшей мере 10 аналогичных возгораний уничтожили тонны урожая в разных районах. Но бед можно было избежать, если бы на полях соблюдали правила пожарной безопасности. Поэтому сейчас в регионе чрезвычайники начали массовые рейды, чтобы напомнить фермерам и крестьянам о последствиях халатности.

Пожары, свідок

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