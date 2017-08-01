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Студентка, которая подрабатывала на детском аттракционе в Харькове, погибла от удара током

1 августа 2017, 05:34
Студентка, которая подрабатывала на детском аттракционе в Харькове, погибла от удара током

В Харькове погибла 17-летняя девушка, которая работала оператором на аттракционе Батут. Ее ударило током в момент, когда она выключала электрооборудование на надувной горке.

Свидетелей, которые бы точно видели, как погибла Лиза - нет. В пиццерии рядом, в овощной палатке напротив говорят: все произошло из-за дождя. Электроприбор, который поддерживает давление воздуха в надувной горке, был или плохо изолирован, или вообще неисправен.

Несчастные случаи, свідок

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