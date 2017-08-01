В Кривом Роге ограбили ювелирный магазин

Драгоценностей на два миллиона гривен! На Днепропетровщине разыскивают банду, которая совершила дерзкое нападение на ювелирный магазин. Правоохранители говорят: грабители были в камуфлированной одежде и масках, а передвигались на автомобиле БМВ черного цвета.



В полиции уверены: действовали гастролеры, ведь за последние несколько месяцев в Украине был совершен ряд очень похожих по сценарию преступлений. Ориентировку на розыск автомобиля БМВ черного цвета передали коллегам из соседних областей.