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В Кривом Роге ограбили ювелирный магазин

1 августа 2017, 06:21
В Кривом Роге ограбили ювелирный магазин

Драгоценностей на два миллиона гривен! На Днепропетровщине разыскивают банду, которая совершила дерзкое нападение на ювелирный магазин. Правоохранители говорят: грабители были в камуфлированной одежде и масках, а передвигались на автомобиле БМВ черного цвета.

В полиции уверены: действовали гастролеры, ведь за последние несколько месяцев в Украине был совершен ряд очень похожих по сценарию преступлений. Ориентировку на розыск автомобиля БМВ черного цвета передали коллегам из соседних областей.

Ограбления, свідок, Убийства

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