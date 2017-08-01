Умер один из восьми воинов-танкистов, которые получили тяжелые повреждения во время военных учений

Умер Юрий Тищенко - один из восьми воинов-танкистов, которые получили тяжелые повреждения во время военных учений. Почти десять дней врачи боролись за его жизнь. 20 июля на Днепропетровщине во время тренировок взорвался боеприпас.



Военные получили осколочные ранения и ожоги. По факту массового травмирования на полигоне в поселке Гвардейском военная прокуратура открыла уголовное производство.