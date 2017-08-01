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Умер один из восьми воинов-танкистов, которые получили тяжелые повреждения во время военных учений

1 августа 2017, 10:53
Умер один из восьми воинов-танкистов, которые получили тяжелые повреждения во время военных учений

Умер Юрий Тищенко - один из восьми воинов-танкистов, которые получили тяжелые повреждения во время военных учений. Почти десять дней врачи боролись за его жизнь. 20 июля на Днепропетровщине во время тренировок взорвался боеприпас.

Военные получили осколочные ранения и ожоги. По факту массового травмирования на полигоне в поселке Гвардейском военная прокуратура открыла уголовное производство.

Взрыв, Здоровье, Несчастные случаи, свідок, Служебные преступления, Теракты

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