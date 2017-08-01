Самая упитанная американка зарабатывает откровенными фото

Пройти сквозь входную дверь или уместиться в собственном доме ей ежедневно все труднее. Ее бедра 2,5 метра в объеме, весом женщина почти 2,5 центнера. Но Бобби Джо Уэстли из Пенсильвании совсем не стесняется своих форм. И худеть отнюдь не собирается.



Она - мать пятерых детей. Звезда соцсетей. Говорит - полностью натуральна, никогда не делала инъекций, не ложилась под нож хирургов. У женщины имеется целый фанклуб, она снимается в откровенных фотосессиях. И именно так зарабатывает на жизнь.