Пожар в одесском ночном клубе

В Одессе чуть не сгорел известный ночной клуб Ибица. Вот кадры, запечатленные свидетелями пожара. Люди утверждают: сначала что-то сильно рвануло и повалил густой черный дым. Оказывается, что огонь вспыхнул на кухне пиццерии, расположенной над клубом. Всех отдыхабщих эвакуировали ближе к воде. Никто из людей не пострадал.



Работники прилегающих к пылающему кафе заведений не стали ждать спасателей и начали бороться с огнем самостоятельно. Пожарные приехали через 20 минут и почти за такое же время ликвидировали огонь. Но выгорело в кафе все.