Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 1 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Пожар в одесском ночном клубе

1 августа 2017, 13:55
Пожар в одесском ночном клубе

В Одессе чуть не сгорел известный ночной клуб Ибица. Вот кадры, запечатленные свидетелями пожара. Люди утверждают: сначала что-то сильно рвануло и повалил густой черный дым. Оказывается, что огонь вспыхнул на кухне пиццерии, расположенной над клубом. Всех отдыхабщих эвакуировали ближе к воде. Никто из людей не пострадал.

Работники прилегающих к пылающему кафе заведений не стали ждать спасателей и начали бороться с огнем самостоятельно. Пожарные приехали через 20 минут и почти за такое же время ликвидировали огонь. Но выгорело в кафе все.

Пожары, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Элементарно - 4"
Сериал "Элементарно - 4"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab