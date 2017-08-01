В Италии в ДТП погибла гражданка Украины

Ей было всего 23. Мечтательная, хрупкая, непоседливая, настойчивая, энергичная и с невероятной жаждой жизни. Так друзья говорят о Юле Колотило из Ивано-Франковской области. Девушка накануне трагически погибла в Италии. В 5 утра возвращалась от друзей, засиделась в гостях, но все-таки села за руль.

Ей то ли стало плохо, или не справилась с управлением на скользкой дороге, или от усталости. Ее Opel в сумерках слетает с дороги и на большой скорости таранит бетонный забор у чьих-то домов. Свидетели вызывают полицию, пожарных и дорожный патруль. Самостоятельно люди еще до приезда экстренных служб пытаются сделать хоть что-то, извлечь бедную жертву из разбитого салона, где зажато тело. Но легковушка искарежена и сплюснута, как жестянка. Травмы оказываются несовместимыми с жизнью. В больнице Юля так и не пришла в себя. Дипломаты помогают родным девушки с доставкой тела погибшей украинки на Родину.