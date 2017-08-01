ДТП на автодороге Киев-Чоп: один человек погиб, двое госпитализированы

На автодороге Киев-Чоп возле села Гамалеевка водитель маршрутки рейса "Львов-Радехов" не справился с управлением и врезался в отбойник. Металлическая ограда буквально пронзила автобус вдоль салона. Водитель маршрутки погиб. Мужчина и женщина с травмами обратились в больницу. Сколько всего пассажиров было в салоне - пока неизвестно.

По предварительной информации, водителю стало плохо, и поэтому он потерял контроль над управлением транспортом. От чего он умер - или от внезапного приступа, или от травм, пока не известно. На месте работает следственно-оперативная группа.