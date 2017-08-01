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Во Львове забрали детей у многодетной матери, которая на несколько дней оставила семилетнего сына одного дома

1 августа 2017, 19:51
Во Львове забрали детей у многодетной матери, которая на несколько дней оставила семилетнего сына одного дома

На оперативную линию 102 поступила информация от директора одной из львовских школ о том, что она обнаружила ребенка, который находился без надлежащего присмотра взрослых в течение суток. Когда правоохранители приехали на вызов, застали в комнате семилетнего напуганного мальчика. Он был один. А вокруг грязь и антисанитария.

Семья живет в помещении школы. Мать работает там дворником и получила комнату для временного проживания. Живет с детьми и гражданским мужем. Но официально она - мать-одиночка и получает государственную помощь на малышей.

В приюте говорят: родители детей уже посещали. Мама убеждала, что ушла из дома всего на несколько часов и просит вернуть детей. Но на эту семью жалобы поступают уже не впервые. Возвращать ли малышей матери, решит комиссия.

Общество, Прочее, свідок

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