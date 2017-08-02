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Жара или вопиющая безвкусица? Лолита обнажилась в Баку

2 августа 2017, 03:54
Жара или вопиющая безвкусица? Лолита обнажилась в Баку

Безвкусица или эпатаж? Певица Лолита, которой СБУ запретила въезд в Украину, устроила фурор в Баку. Во время песенного фестиваля нарядилась в откровенный прозрачный комбинезон. Он фактически обнажил все прелести исполнительницы.

А еще - заставил пользователей в сети высмеять фэшн-трюк. Лолита стала звездой мемов и фотожаб. С кем ее только не сравнивали. Сама певица объяснила поступок тем, что из-за 40-градусной жары не могла поступить иначе.

Прочее, свідок

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