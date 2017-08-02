Молодой рецидивист с подругой пытались убить таксиста

В Винницкой области 22-летние парень и девушка пытались убить таксиста, чтобы не платить за проезд. Они резали ему горло, а потом хотели скрыться на автомобиле. Но не смогли завести машину и в конце концов скрылись. А вот таксист с ранами на шее сел за руль и смог самостоятельно добраться больницы.



Медики говорят: мужчина родился в сорочке. Потому что не растерялся из-за безумной боли и этим фактически спас себе жизнь. Между тем полицейские разыскали нападавших в другом районе области.