На Закарпатье женщина полвека перебирается через реку на самодельной канатной дороге

На Закарпатье 80-летняя пенсионерка ежедневно летает домой с одного берега реки на другой. И не на самолете, а на корыте. И так уже более полувека. Потому что до ближайшего мостика минимум три километра, а это достаточно большое расстояние для жителей села.



Не одна власть за прошедшие полвека обещала построить здесь мост. Год назад божился это сделать и нынешний глава села. Однако обещанного три года ждут. Пани Кристине так никто ничего и не построил. Однако бабушка не теряет веры. И приглашает на новый мост, когда построят.