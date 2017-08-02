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На Закарпатье женщина полвека перебирается через реку на самодельной канатной дороге

2 августа 2017, 09:58
На Закарпатье женщина полвека перебирается через реку на самодельной канатной дороге

На Закарпатье 80-летняя пенсионерка ежедневно летает домой с одного берега реки на другой. И не на самолете, а на корыте. И так уже более полувека. Потому что до ближайшего мостика минимум три километра, а это достаточно большое расстояние для жителей села.

Не одна власть за прошедшие полвека обещала построить здесь мост. Год назад божился это сделать и нынешний глава села. Однако обещанного три года ждут. Пани Кристине так никто ничего и не построил. Однако бабушка не теряет веры. И приглашает на новый мост, когда построят.

свідок, Служебные преступления

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