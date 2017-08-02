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В столице России произошла стрельба в суде

2 августа 2017, 11:31
В столице России произошла стрельба в суде

Стрельба произошла в Московском суде. Прямо перед началом заседания по делу так называемой "Банды ГТА" подсудимые решили бежать из-под стражи. В лифте один из бандитов напал на конвоира-женщину, другие выхватили у милиционера оружие и пытались скрыться из здания.

Во время стрельбы был ранен полицейский, а трое преступников были убиты. Еще двоих в тяжелом состоянии госпитализировали. Напомню, "Банду ГТА" обвиняют в разбойных нападениях и 17 убийствах.

свідок, Суды, Убийства

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