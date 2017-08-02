Стрельбу в Ивано-Франковске совершил трижды судимый экс-кандидат горсовета

Полиция задержала стрелка, который в понедельник в центре Ивано-Франковска ранил предпринимателя Игоря Гербина, в узких кругах известного как Червонец. Нападавшим оказался Михаил Дерещук под прозвищем "Дыра". Главная версия стрельбы - экономические интересы.



Дерещук заявил, что не хотел убивать Гербина, а лишь намеревался его напугать. Несмотря на это, из пистолета Макарова в упор выпустил в свою жертв семь пуль. Пострадавший сейчас в больнице, угрозы жизни нет. Известно, что стрелок уже трижды судим, а несколько лет назад даже баллотировался в Ивано-Франковский горсовет.