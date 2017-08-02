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Трамп уволил скандального представителя своей администрации - Энтони Скарамуччи

2 августа 2017, 14:12
Трамп уволил скандального представителя своей администрации - Энтони Скарамуччи

Над ним смеется вся Америка. Потому что феерическая карьера в Белом доме длилась всего 10 дней! Дональд Трамп уволил скандального представителя своей администрации - Энтони Скарамуччи. Его, говорят, выводили из резиденции силой!

Ради Трампа тот продал бизнес и ушел из семьи. Хотя на выборах поддерживал демократов. Коллегу Райнса Прибус назвал параноидальным шизофреником. За то, что якобы сливал информацию журналистам. Все эфиры развлекательных шоу говорят громкое "Прощай, Мучу", как его прозвали комики.

Общество, свідок

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