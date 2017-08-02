Голого неадеквата нашли на столичной АЗС

На одной из АЗС столицы в мусорном баке искали бомбу. А нашли... голого мужчину. Правоохранителей вызвали работники заправки из-за подозрительных звуков с помойки. Но оказалось - в куче хлама отдыхал 40-летний житель села Горенки.



Именно этот адрес назвал найденыш. Он был полностью голый и прикрывался только пакетом. Копам рассказал, что стал жертвой грабителей. Мол, забрали даже исподнее. На вид он был трезв - запаха алкоголя тоже не было. Однако вел себя неадекватно.