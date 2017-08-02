Напомнить пароль | Регистрация
среда, 2 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Голого неадеквата нашли на столичной АЗС

2 августа 2017, 15:30
Голого неадеквата нашли на столичной АЗС

На одной из АЗС столицы в мусорном баке искали бомбу. А нашли... голого мужчину. Правоохранителей вызвали работники заправки из-за подозрительных звуков с помойки. Но оказалось - в куче хлама отдыхал 40-летний житель села Горенки.

Именно этот адрес назвал найденыш. Он был полностью голый и прикрывался только пакетом. Копам рассказал, что стал жертвой грабителей. Мол, забрали даже исподнее. На вид он был трезв - запаха алкоголя тоже не было. Однако вел себя неадекватно.

Здоровье, Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Болота"
Сериал "Болота"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab