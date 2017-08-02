Во время тушения пожара в Киеве обнаружили тело с проломленной головой

Жуткая история произошла на Минском массиве столицы. В одном из домов на 5 этаже произошел пожар. Соседи, которые почувствовали запах дыма, сразу вызвали спасателей. Когда же чрезвычайники попали в квартиру - были, мягко говоря, в шоке. Повсюду буди разбросаны вещи, а на полу с проломленной головой лежало тело 87-летней хозяйки.

Соседи погибшей говорят, женщина была абсолютно неконфликтной и постоянно участвовала в жизни дома.