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Во время тушения пожара в Киеве обнаружили тело с проломленной головой

2 августа 2017, 18:23
Во время тушения пожара в Киеве обнаружили тело с проломленной головой

Жуткая история произошла на Минском массиве столицы. В одном из домов на 5 этаже произошел пожар. Соседи, которые почувствовали запах дыма, сразу вызвали спасателей. Когда же чрезвычайники попали в квартиру - были, мягко говоря, в шоке. Повсюду буди разбросаны вещи, а на полу с проломленной головой лежало тело 87-летней хозяйки.

Соседи погибшей говорят, женщина была абсолютно неконфликтной и постоянно участвовала в жизни дома.

Пожары, свідок, Убийства

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