46-летний рецидивист-насильник попал с николаевского СИЗО в реанимацию и умер

Мужчину доставили в реанимацию без сознания и с многочисленными ушибами. Наутро он умер. По информации полиции, официальная причина смерти заключенного - черепно-мозговая травма в результате падения с лестницы. Местные же журналисты считают, что рецидивиста избили сокамерники.

Преступника задержали за изнасилование 15-летней девушки в парке. Известно, что мужчина имел 4 судимости. Две из них - за изнасилование. Из тюрьмы он вышел 3 года назад.